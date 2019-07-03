شاهد بالفيديو.. نورس يلتهم أرنبا دفعة واحدة!

2019/07/03 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أدهش فيديو، التقطته كاميرا محترف في تصوير الحياة البرية، رواد الإنترنت لما فعله طائر النورس بأرنب اصطاده من سهل بري.

وتظهر المشاهد الأولى للفيديو

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