2019/07/03 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

القت استخبارات قيادة فرقة الرد السريع، يوم الاربعاء،

القبض على احد قيادات تنظيم داعش الفارين من محافظة ديالى.

وذكر المكتب الاعلامي للفرقة في بيان، ان "الاستخبارات التابعة

للفرقة تمكنت من القاء القبض على الارهابي (وسام كامل سراج حمد

العزي) في قضاء الطوز "، مشيرا الى ان "الارهابي المذكور مطلوب

للقضاء وفق المادة ٤ارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد قيادات داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد قيادات داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).