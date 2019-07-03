2019/07/03 | 21:02

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عاجل | المتحدث باسم قوات حفتر يؤكد قصفها لموقع في تاجوراء ويتهم حكومة الوفاق بجلب اللاجئين إلى الموقع

عاجل | المتحدث باسم قوات حفتر يؤكد قصفها لموقع في تاجوراء ويتهم

حكومة الوفاق بجلب اللاجئين إلى الموقع

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