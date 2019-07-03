2019/07/03 | 21:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 من الدواعش داخل نفق غربي منطقة الصخيريات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مقتل 5 من الدواعش داخل نفق غربي منطقة الصخيريات
تأریخ التحریر: : 2019/7/3 21:02
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 من الدواعش داخل نفق غربي منطقة الصخيريات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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