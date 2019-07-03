2019/07/03 | 21:03

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مقتل 5 من الدواعش داخل نفق غربي منطقة الصخيريات

تأریخ التحریر: : 2019/7/3 21:02

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