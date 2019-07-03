تصاعد عدة التوتر بين بريطانيا وهونغ كونغ بسبب السفير الصيني

2019/07/03 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفاد مصدر لوكالة “رويترز” بأن بريطانيا استدعت السفير الصيني لدى المملكة، ليو شاومينغ، وذلك بسبب تعليقاته ردا على الانتقادات البريطانية لتعامل الصين مع الوضع في هونغ كونغ.وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الخارجية البريطانية اعتبرت تعليقات السفير “غير مقبولة”.وجاء في تصريحات السفير أن “البعض يعتبرون أن هونغ كونغ لا […]

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