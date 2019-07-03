2019/07/03 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني بكرة الطائرة تحت سن الـ23 يخسر من البحرين بثلاثة اشواط دون رد ويؤجل تأهله للجولة الاخيرة

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