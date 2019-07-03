مكتب السيد السيستاني : يوم غد متمم لشهر شوال

2019/07/03 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ان يوم غد الخميس هو متمم لشهر شوال .وبين ، ان يوم الجمعة هو اول ايام شهر ذي القعدة لسنة 1440 هـ “./انتهى

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