2019/07/03 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف الخبير القانوني طارق حرق عن قانونية تغطية الوسائل الاعلامية للتظاهرات في البلاد، مؤكداً أن الصحفي ينقل واقعة تحصل وهو غير مسؤول عنها وعن مشروعيتها في رد على تصريح قائد عمليات البصرة قاسم نزال والذي هدد فيه باعتقال أي صحفي يغطي تظاهرة غير مرخصة.وقال حرب في تصريح صحفي، إن “مهنة الصحافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب يكشف قانونية تغطية وسائل الاعلام للتظاهرات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب يكشف قانونية تغطية وسائل الاعلام للتظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).