العمل تعلن إطلاق رواتب نحو 20 ألف اسرة كانت بطاقاتهم مقفلة

2019/07/03 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

وزير العمل باسم عبد الزمان عن اطلاق رواتب قرابة (٢٠) الف اسرة كانت بطاقاتهم

مقفلة وحدثوا بياناتهم الكترونيا من اصل (٤٣) الف بطاقة في بغداد والمحافظات.

وقال

مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الهيأة جمال عبد الرسول، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان اطلاق رواتب تلك الاسر تم بعد (٤٨) ساعة من

التحديث والحصيلة اعلاه لغاية مساء الاربعاء ٢٠١٩/٧/٣.

وجددت

هيأة الحماية دعوتها للاسر ممن ظهرت بطاقاتهم (مقفلة) الى سرعة تحديث بياناتها عبر

الاستمارة الالكترونية الموجودة على الموقع الرسمي دون الحاجة الى مراجعة الاقسام

من اجل اطلاق مستحقاتهم.

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