إحالة 39 شاحنة للقضاء تحمل حديد تسليح إيراني في منفذ الشيب

2019/07/03 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ميسان

أعلنت

هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحالة 39 شاحنة في منفذ الشيب الحدودي

بمحافظة ميسان للقضاء، تحمل حديد تسليح إيراني.

وذكرت

هيأة المنافذ، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “39 شاحنة

محملة بمادة حديد تسليح أيراني المنشأ بوزن أكثر 1404 طن، في منفذ الشيب الحدودي

بمحافظة ميسان، تمت إحالتها إلى القضاء”.

وأضاف

البيان، أن “الشاحنات ضبطت من قبل ضباط شعبة البحث والتحري في الهيأة ومركز

شرطة الكمارك، داخل الحرم الكمركي، بعد محاولة المستورد التحايل على الجهات ذات

العلاقة على أن البضاعة أوكرانية المنشأ حيث فشلت في الفحص المختبري”.

وأشار

بيان الهيأة، إلى “إحالة المخالفات وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشيب

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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