2019/07/03 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QI9IGEJsV7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج وصايا المنبر | ظاهرة التسقيط والتجاوز على الاخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج وصايا المنبر | ظاهرة التسقيط والتجاوز على الاخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).