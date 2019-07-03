2019/07/03 | 21:15

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مكتب الامام السيستاني: الجمعة اول ايام شهر ذي القعدة

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام علي

السيستاني "دام ظلّه" ، أن يوم غدٍ الخميس هو المُتمّم لشهر شوال

المكرّم لعام ١٤٤٠ للهجرة.

وذكر بيان لمكتبه ،الاربعاء، ان "يوم الجمعة الموافق ٥ / ٧ /

٢٠١٩م هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة".

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