اعتقال شخص منتحل صفة ضابط في بغداد

2019/07/03 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، الأربعاء، اعتقال

عنصر امني ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول في الكرادة، وسط بغداد.وقال معن، في بيان، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد

العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال الشك

الحاصل حول احد الأشخاص وأثناء التجوال في قاطع المسؤولية بمنطقة

الكرادة في بغداد، تمكنت من القاء القبض على احد المنتسبين في القوات

الامنية والذي كان ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول".وبين الناطق الرسمي، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته

إلى الجهات المختصة".

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