2019/07/03 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاربعاء، اعطاء الضوء الاخضر لمكافحة صفحات الفوضى في قضاء خانقين.وقال العبادي في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الامن في ديالى ككل ومنها خانقين جيد مقارنة بالاوضاع السابقة، لكن هناك تحديات امنية وهي رهن المتابعة والمعالجة”.واضاف ان “هناك صفحات على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تعطي “الضوء الاخضر” لمكافحة صفحات الفيسبوك التي تنشر الفوضى بخانقين وكالة خطوة برس.

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