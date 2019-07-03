2019/07/03 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الاربعاء، رفضها تصريحات قائد عمليات البصرة قاسم نزال بشأن التظاهرات وتهديده للصحفيين الذين يغطون الاحداث باعتقالهم وزجهم بالسجون، داعية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمحاسبته.وقالت اللجنة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انها”ترفض التصريحات التي ادلى بها قائد عمليات البصرة بشأن التظاهرات وتهديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الثقافة النيابية ترفض تصريحات قائد عمليات البصرة وتدعو الى محاسبته وكالة خطوة برس.

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