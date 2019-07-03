مانشستر سيتي يستغل ثغرة لخطف نجم أتليتيكو مدريد

2019/07/03 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز دفع 70 مليون يورو (78.96 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي لضم لاعب الوسط المدافع رودري.ويعد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما أحد الأهداف الرئيسية لبيب جوارديولا مدرب سيتي في الموسم الجديد بعد أن […]

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