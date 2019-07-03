الإعلام الأمني: مقتل خمسة إرهابيين من عناصر داعش وتدمير عجلة محملة بالعتاد

2019/07/03 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة إرهابيين وتدمير عجلة لعناصر داعش محمله بالعتاد وبداخلها إرهابيين إثنين.

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