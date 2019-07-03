مصر تحاول إيقاف بيع رأس الفرعون الشهير بلندن.. وتعنت بريطاني

2019/07/03 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب سفير مصر لدى بريطانيا طارق عادل عن أسف بلاده لعدم استجابة السلطات البريطانية لطلب وقف بيع آثار مصرية بصالة مزادات بالعاصمة البريطانية، من بينها رأس الملك الفرعوني توت عنخ آمون.

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