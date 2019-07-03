تصريحات قائد عمليات البصرة ضد الاعلام تفتح نار المواقف لمحاسبته.. والصحافيون يردون بـ#الاعلام _لا_يقمع

2019/07/03 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اثارت تصريحات قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال المالكي التي ادلى بها لمحطة تلفزيونية حول اعتقال كل صحفي يقوم بتغطية التظاهرات التي عدها عد سلمية وغير عفوية جملة اعتراضات ومواقف طالبت بمحاسبته، معتبرة تصريحاته تهديدا مباشرا بالقتل.مرصد الحريات الصحفية: عمل الإعلام هو تغطية الأحداث ونقلها للجمهور بغض النظر عن قانونيتها […]

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