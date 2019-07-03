ضبط اكياس لتعبئة الأسمنت الأبيض تستخدم للغش التجاري

2019/07/03 | 21:28

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(المستقلة)..ضبطت السلطات الكمركية في مطار النجف الأشرف اليوم الأربعاء شحنة تتكون من ( ٣٠٠٠ ) أكياس فارغة لتعبئة الأسمنت الأبيض موسومة ( صنع في تركيا ) تستخدم في الغش التجاري.

و ذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها ، أن عملية الضبط تمت في صالة القدوم في المطار من قبل كوادرنا العاملة هناك بعد أجراء عملية الكشف عليها واكدت على أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والضوابط النافذة.

وتنتشر المراكز والمكاتب الكمركية التابعة للهيئة العامة للكمارك على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية حيث تقوم بتنظيم عمليات الأستيراد والتصدير للبضائع والسلع والسيطرة على المخالفات لقانون الكمارك النافذ .

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