بغداد تصدر قراراً مهماً بشأن تسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كوردستان

2019/07/03 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، إيقاف تسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه "تم ايقاف تسجيل المركبات الشمالية حسب المحضر الموقع بين وزارة الداخلية - مديرية المرور العامة، وحكومة اقليم كوردستان".

وبينت أنه "تنسب ايقاف العمل بالفقرة 2 لسنة 2016 (الخاصة بتسجيل المركبات التي تحمل لوحات الاقليم الى المحافظات الغير مرتبطة باقليم) اعتبارآ من يوم غد 4/7/2019".

وجاء هذا القرار، بعدما تم تسجيل المركبات التي تحمل لوحات محافظات إقليم كوردستان بأسماء الاشخاص الذين لديهم وكالة، في محافظات وسط وجنوب العراق، وبدون الرجوع الى صاحب السيارة الأصلي.

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