2019/07/03 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم “ان المعارضة دستورية تهدف الى تقويم الاداء الحكومي بعيدا عن الشخصنة والى انهاء المحاصصة والحالة التوافقية في البلاد”.وناقش الحكيم خلال استقباله وفدي تيار الاصلاح الوطني ونهضة جيل كلا على حدة بحسب بيان لمكتبه ” مستجدات الوضع السياسي وتشكيل المعارضة السياسية ، مؤكدا ان المعارضة دستورية تهدف الى تقويم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد: المعارضة دستورية تهدف الى تقويم الاداء الحكومي وانهاء المحاصصة والحالة التوافقية في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد: المعارضة دستورية تهدف الى تقويم الاداء الحكومي وانهاء المحاصصة والحالة التوافقية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).