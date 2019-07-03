المنافذ الحدودية تحيل 39 شاحنة للقضاء تحمل حديد تسليح ايراني في الشيب

2019/07/03 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية،عن إحالة (39) شاحنة محملة بمادة “حديد تسليح أيراني المنشأ بوزن أكثر 1404 طن” في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان بين العراق وايران.وذكر بيان للهيئة انه :حسب قرار قاضي التحقيق داخل الحرم الكمركي، بعد محاولة المستورد التحايل على الجهات ذات العلاقة على ان البضاعة أوكرانية المنشأ حيث فشلت في الفحص […]

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