الاعلام الامني: تدمير عجلة لداعش ومقتل 7 ارهابيين في نينوى

2019/07/03 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الأمني، الاربعاء، تدمير عجلة لداعش ومقتل سبعة ارهابيين في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان”قيادة عمليات نينوى تواصل عملياتها الاستباقية، حيث تمكنت قوة منها من تدمير عجلة لعناصر داعش محمله بالعتاد وبداخلها إرهابيين إثنين”.واضافت، ان”القيادة دمرت ايضا نفق وقتلت ٥ إرهابيين كانوا بداخله غربي منطقة الصخيريات”.انتهى […]

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