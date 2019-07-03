العثور على مواد متنوعة من المتفجرات في وكر لداعش بكركوك

2019/07/03 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت القوات الامنية من العثور على مواد متنوعة من المتفجرات خلال مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك .

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك ، وبناءً على معلومات دقيقة تتمكن من مداهمة وكرا للارهابيين ضمن " وادي ابو شحمه" وتعثر بداخله على ٥ أحزمة ناسفة و٣ عبوات قمعية وجليكان و٥ صواريخ نمساوي وقذيفة هاون عيار ١٢٠ و٧ موبايلات ووسائل تفجير و٧ بطاريات مختلفة تستخدم للتفجير و٥ سبح عبوات".واردف البيان ان "القوات عثرت عن مواد اولية لصنع العبوات ومنظومة شحن شمسية وشاحنة كبيرة تحتوي على عدة مخارج وعاكسة شحن Ups و٣ اسلاك كهربائية مختلفه وملابس عسكرية و٢٥ زي قندهاري ومشلحين وكتب تكفيرية ومواد غذائية وطبية واغطية وافرشة متنوعة ومواد أخرى، وقد تم تفجير الوكر بالكامل" .انتهى

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