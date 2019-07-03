الكمارك تتلف شحنة دجاج وتضبط ارساليتي ادوية بشرية مخالفة في كمركي ام قصر الشمالي والجنوبي بالبصرة

2019/07/03 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الكمركية في منفذ كمرك ام قصر الجنوبي عن اتلافها لشحنة صدر دجاج تتكون من ( ٢٧٠٠ ) كارتون كونها تالفة وغير صالح للأستهلاك البشري .وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للكمارك ” ان مركز كمرك ام قصر الشمالي قام هو الاخر بضبط ارساليتي أدوية بشرية تم أخفاؤها داخل حاويتين حجم ٤٠قدما خلف […]

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