2019/07/03 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة النبأ ان الكويت قررت منع الاعلانات والمظاهر المؤيدة للشواذ في البلاد بعدما اصبحت ظاهرة مقلقة للمجتمع الكويتي يكر ان بعض دول الالم وخاصة اوربا احتفلت باليوم العالمي للمثليين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب انتشرها بشكل كبير .. الكويت تمنع الإعلانات والمظاهر المؤيدة للشذوذ) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب انتشرها بشكل كبير .. الكويت تمنع الإعلانات والمظاهر المؤيدة للشذوذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).