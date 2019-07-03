2019/07/03 | 22:09

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تواقيع نيابية لاقالة وزير الاتصالات لهذا السبب

بغداد/...اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي، الاربعاء، جمع تواقيع نيابية لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي بسبب شموله بقانون اجتثاث البعث.

وقال الكلابي في بيان، انه"اظهر شريط مصوروهو يستعرض على اعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس، طلبه المقدم إلى عبد المهدي بشأن شمول وزير الاتصالات بقانون اجتثاث البعث كونه كان يعمل بدرجة عضو فرقة في النظام السابق".

واضاف "وبحسب الفيديو الذي أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فأنه ارسل كتابا الى رئيس الوزراء يستفهم منه فيما لو كان وزير الاتصال مشمولا بقانون اجتثاث البعث ام لا، وبسبب تأخر مكتب رئيس الوزراء على الاجابة، قام بجمع تواقيع لأستجواب وزير الاتصالات تمهيدا لإقالته".انتهى1

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