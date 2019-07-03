2019/07/03 | 22:11

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كتائب حزب الله تعلق على الأمر الديواني: لولا فصائل المقاومة لما بقي للعراق كيان

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب السابق عن نينوى، محمد العبد ربه، أن قسم من أخطاء ما قبل العام 2014 بدأت تطفو للسطح في المحافظة، فيما أتهم قطعات من الحشد الشعبي بالسيطرة على نينوى وابتزاز الأهالي.

وقال محمد العبد ربه، خلال برنامج "وجهة نظر&q

بغداد اليوم - كردستان

عد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، مطالبة التركمان بنسبة 32 % من المناصب في كركوك لكل مكون ظلم للأغلبية الكردية، على حد وصفه.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني جمال شكور، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم - الديوانية

اعرب اعضاء في مجلس محافظة الديوانية ينتمون للكتلة التي اقالت المحافظ سامي الحسناوي، عن اسفهم لـ "فوات اوان" طريق المفاوضات، وفيما اكدوا أن القضاء هو من سيحسم الخلاف، عد اعضاء في كتلة المحافظ المقال ما جرى في المحا

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