سرايا السلام تغير تسميتها تماشييا مع طلب الصدر

2019/07/03 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي، اليوم الاربعاء، عن الاسم الجديد للسرايا حسب توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال التميمي في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، إنه “من الآن فصاعدا سنعرف بعنوان السرية 313 والسرية 314 والسرية 315 وسنتخلى عن اسم سرايا السلام حسب تعليمات مقتدى الصدر”.وبين أن هذه الفصائل ستكون “تحت تصرف رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) حصراً”.

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