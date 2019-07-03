السعودية تدعو مغنية اباحية لاحياء حفلة دعما للسياحة فيها

2019/07/03 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أثار الإعلان عن دعوة مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج لإحياء حفل بمهرجان جدة العالمي بالسعودية حملة من الانتقادات الواسعة نظراً لشهرة ميناج بارتداء الملابس العارية واستخدام الألفاظ الجريئة في أغانيها.

وقال حساب موسم جدة على موقع تويتر إن ميناج ستحيي حفل “إم تي في” يوم 18 يوليو – تموز ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي، فانهالت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.واتهمت إحدى المستخدمات السلطات السعودية بالنفاق لدعوتها مغنية مشهورة بملابسها المثيرة بينما يُفرض على النساء حضور الحفلات وهن مرتديات الحجاب.كما تصدر هاشتاغ الترفيه تستضيف مغنية إباحية موقع تويتر بالسعودية اليوم الأربعاء وتضمن العديد من التعليقات الرافضة لدعوة ميناج.وتبرأ البعض من دعوة ميناج للغناء بالمملكة بينما طالب البعض الآخر بعودة رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للشوارع السعودية مرة أخرى.وتأتي فعاليات مهرجان جدة ضمن خطة سعودية شاملة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافة حفلات ومهرجانات فنية عالمية بهدف تنشيط السياحة وهو ما يعارضه الكثير من المحافظين السعوديين.ومن المقرر أن يعقد حفل ميناج بإستاد الملك عبد الله الرياضي في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

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