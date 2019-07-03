خروج خط انابيب نفطي عن الخدمة بين كركوك وتركيا لهذا السبب

2019/07/03 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ذكر مصدر أمني، الأربعاء إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق في خط استراتيجي لأنابيب النفط بين مدينة كركوك وميناء جيهان التركي.وأضاف المصدر “لرويترز”، وتابعتها /المعلومة/، أن خط الأنابيب خارج الخدمة في الوقت الراهن.وقال المصدر إن الحريق اندلع بعد انفجار ست عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية عين الجحش، ضمن ناحية الشورة […]

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