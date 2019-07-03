أمنية نينوى توضح حقيقة الانفجارات التي حصلت في الموصل اليوم!

2019/07/03 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكدت #اللجنة_الأمنية في مجلس محافظة #نينوى، اليوم الأربعاء، أن صوت الانفجارات، التي سمع صوتها في مدينة #الموصل، ليست إرهابية.وقال رئيس اللجنة #محمد ابراهيم، لمراسل “الحل العراق”، […]

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