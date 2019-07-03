العراق على موعد مع رياح السموم في هذه الايام

2019/07/03 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار رياح السموم البوارح

الأسبوع الجاري في عموم البلاد، فيما حذرت من موجة حر جديدة يوم السبت

المقبل.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على "الفيسبوك" ان" خارطة

الضغط السطحي توضح المنخفضات الحرارية المندمجة مع منخفض الهند

الموسمي الذي يندفع تأثيرها نحو تركيا فشرق البحر المتوسط".وأضاف" حيث تشير الخرائط الى استمرار رياح البوارح الشمالية الغربية

بالهبوب هذا اليوم والايام المقبلة في عموم المدن، مصحوبة ببعض النشاط

في مدن {البصرة وميسان وذي قار} مثيرة لغبار خفيف".وأشار عطيه انه" خلال بداية الاسبوع المقبل من يوم السبت، موجة حارة

ودرجات حرارة خمسينية"، متوقعاً ان" تؤثر على جنوب العراق اضافة الى

الكويت السعودية".واكد" استمرار موجة الحر ثلاثة ايام ثم تعود درجات الحرارة الى

الانخفاض".

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