2019/07/03 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتحاد الكردستاني يرهن إكمال حكومة كردستان بهذا الأمر

رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، نجاح حكومة إقليم كردستان

بموافقة الحزب الديمقراطي على شرط منح محافظة كركوك لمرشح الاتحاد،

فيما بين أن تشكيل حكومة الإقليم بمعزل عن الاتحاد ستكون فاشلة.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح، إن “حكومة الإقليم من

الممكن إن تشكل خلال 48 ساعة في حال نفذ الديمقراطي جميع الشروط

المتفق عليها مع الاتحاد”، لافتا إلى إن “إكمال حكومة الإقليم مرهون

بالموافقة على مرشح الاتحاد لتولي منصب محافظ كركوك”.وأضاف أن “عدم تنفيذ الشروط ستؤخر تشكيل الحكومة إلى وقت طويل، فضلا

عن دخول الحكومة الجديدة بمخالفة للقوانين والمدد القانونية

لتشكيلها”، مبينا أن “حكومة الإقليم ستكون فاشلة في حال ذهب

الديمقراطي لتشكيلها مع حركة التغيير بمعزل عن الاتحاد”.

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