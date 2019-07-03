2019/07/03 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله يعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله يعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله يعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).