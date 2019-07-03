جمعية تهدد برفع دعوى قضائية ضد قائد عمليات البصرة

2019/07/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قائد عمليات البصرة إلى سحب تصريحه بشأن اعتقال الصحفيين مهددة باللجوء إلى القضاء.

وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراجي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه إن التوعد باعتقال الصحفيين الذين يقومون بتغطية التظاهرات يعد تحجيم واضح وصريح لحرية الصحافة وحرية التعبير في العراق.

وأعرب السراجي عن استغرابه من صمت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية اتجاه هذا التصريح الغريب الذي يعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي.

ودعا قائد عمليات البصرة الى سحب تصريحه، مؤكدا أنه بعكس ذلك فإن الجمعية سترفع دعوى قضائية، باعتبار تلك التصريحات تنتهك حقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي وقانون حماية الصحفيين وكل هذا يشكل انتهاك للدستور الذي أساء قائد العمليات تفسيره.

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