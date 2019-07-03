رشيد غويلب - بعد قرابة ثلاثين عاما على توحيد شطري البلاد / المانيا .. حزب اليسار في اول حكومة لولاية غربية

2019/07/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في السادس والعشرين من أيار الفائت شهدت ولاية بريمن الالمانية، الى جانب انتخابات البرلمان الأوربي انتخابات برلمان الولاية ايضا، وميناء بريمن يمثل أصغر ولاية في النظام الفيدرالي الالماني، الذي أصبح بعد توحيد الألمانيتين يضم 16 ولاية، وهي مدينة ولاية على غرار العاصمة برلين وميناء الشمال الشهير هامبورغ.وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي ينفرد في حكم الولاية طيلة 70 عاما، منذ تأسيس المانيا الغ......

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