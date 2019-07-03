نايف سلوم - نقد نظرية -نمط الانتاج الكولونيالي

2019/07/03 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نايف_سلوم توجد ضرورة لفتح نقاش بخصوص ديالكتيك نمط الإنتاج - التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية أو علاقة نمط الإنتاج mode of productionبالتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية socioeconomic structure في بلد بعينه سواء أكان متطوراً من الناحية الصناعية أم متخلفاً.وقد أسيء فهم علاقة نمط الإنتاج بالتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية من جهتين: الأولى، لجهة تصنيف المجتمعات بمعيار مزدوج؛ يعتمد على علاقات الانتاج وقوى الانتا......

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