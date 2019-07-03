اتلاف شحنة دجاج وضبط ارساليتي ادوية بشرية مخالفة في كمركي ام قصر الشمالي والجنوبي

2019/07/03 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت السلطات الكمركية في منفذ كمرك ام قصر الجنوبي عن اتلافها لشحنة صدر دجاج تتكون من ( ٢٧٠٠ ) كارتونة كونها تالفة و غير صالح للأستهلاك البشري .وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للكمارك تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان “مركز كمرك ام قصر الشمالي قام هو الاخر بضبط ارساليتي أدوية […]

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