2019/07/03 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مداهمة وكر لداعش والعثور على اعتدة ناسفة بداخله في كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك ، وبناءً على معلومات دقيقة تتمكن من مداهمة وكرا للارهابيين ضمن ” وادي ابو شحمه” وتعثر بداخله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مداهمة وكر لداعش والعثور على اعتدة ناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مداهمة وكر لداعش والعثور على اعتدة ناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).