تعرف على الاسم الجديد لسرايا السلام التابعة للصدر

2019/07/03 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلن المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي، اليوم الاربعاء، عن الاسم الجديد للسرايا حسب توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال التميمي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “من الآن فصاعدا سنعرف بعنوان السرية 313 والسرية 314 والسرية 315 وسنتخلى عن اسم سرايا السلام حسب تعليمات مقتدى الصدر”.وبين أن […]

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