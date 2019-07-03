نيويورك تايمز: الأمر الديواني لعبد المهدي يهدف للحد من نفوذ الفصائل المسلحة

2019/07/03 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تنظيم الحشد الشعبي.

ونشرت الصحيفة تقريرا، أكدت فيه أن خطوة عبد المهدي تهدف للحد من نفوذ الفصائل المسلحة من خلال صدور التوجيهات بترك المعسكرات التي تنتشر فيها، وإغلاق مكاتبها الاقتصادية، وإنهاء سيطرتها على الحواجز الأمنية في بعض المحافظات.

واشار التقرير الى أن العديد من فصائل الحشد الشعبي رحبت بوجيهات عبد المهدي ومنها سرايا السلام التي اعلن زعيم التيار الصدري انفكاكها عنه رسميا وبقائها تحت أمرة رئيس مجلس الوزراء.

وبينت الصحيفة، أن واشنطن قلقة من ارتباط بعض الفصائل المسلحة بإيران، الامر الذي يشكل خطرا على القوات الأميركية في العراق، موضحة ان عبد المهدي يحاول معالجة مشكلة متعددة الجوانب أصابت العراق منذ سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي العراقية عام ألفين وأربعة عشر.

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