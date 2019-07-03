رفع الكتل الكونكريتية عن محيط ملجأ العامرية غربي بغداد

2019/07/03 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن محيط ملجأ العامرية غرب بغداد.

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