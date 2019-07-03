قتلى بانفجار قوي في السويداء جنوب سوريا

2019/07/03 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص على الأقل وسقوط عدد من الجرحى جراء تفجير قوي هز مدينة السويداء جنوب سوريا.

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