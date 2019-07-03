التخبط في البصرة.. تلكؤ بعمل مديرية التربية وتأخير غير مبرر بإعلان نتائج التعيينات

2019/07/03 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكد معاون محافظ البصرة حسن النجار، الاربعاء، انه لم يترأس لجنة تخص تعيينات مديرية التربية، فيما أشار إلى أن هناك تلكؤ في عمل مدير التربية فضلاً عن اللجنة المركزية والفرعية الخاصة بالتعيينات، لافتاً إلى تحقيق مرتقب بشأن تأخر إعلان النتائج.وقال النجار في تصريح صحفي، إن “المحافظ (أسعد العيداني) لم يشكل لجنة […]

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