2019/07/03 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: العراق سدد 48.3 مليار دولار تعويضات للكويت حتى الآن) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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