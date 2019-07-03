اكتشاف مسبب للسرطان يتفوق على التدخين

2019/07/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجد علماء أن السمنة أصبحت الآن سببا أكبر للإصابة بالعديد من أنواع السرطان، مقارنة بتدخين السجائر.وتبين أن الوزن الزائد يسبب الآلاف من حالات سرطان الأمعاء والكلى والكبد والمبيض، بمعدل أكبر من السجائر كل عام.وما يزال التدخين هو السبب الرئيس للسرطان الذي يمكن الوقاية منه، ولكن عدد المدخنين يتراجع بينما ترتفع معدلات […]

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