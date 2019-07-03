كأس أمم إفريقيا.. بلاء حسن للمنتخبات العربية

2019/07/03 | 22:35

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أبلت المنتخبات العربية، بلاءً حسنا في دورة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام في مصر، واستطاعت الفرق أن تتجاوز الدور الأول بسهولة

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