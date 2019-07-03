تدمير مضافتين لفلول داعش الارهابي بجبال حمرين

2019/07/03 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن قائد العمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، اليوم الاربعاء، عن تدمير مضافتين لفلول داعش تضم أحزمة ناسفة ومواد متفجرة قرب

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